جميعهن عاملات.. ننشر أسماء المصابين باختناق في حريق مصنع ملابس بالإسكندرية

حصلت "البوابة نيوز" على أسماء المصابين باختناق في حريق اندلع بإحد مصانع الملابس بالطريق الزراعي بنطاق حي شرق بمحافظة الإسكندرية، وأسفر عن إصابة 14 شخصًا بحالات اختناق.

أسماء المصابين

أكد مصدر طبي أنه تم إرسال 11 مصابا إلى مستشفى جمال حمادة و3 مصابين إلى مستشفى الجمهورية،

الأسماء على النحو التالي:

توزيع الإصابات على المستشفيات

مستشفى جمال حمادة: استقبلت 11 حالة اختناق:

1. بسملة إبراهيم عصفور (22 سنة).

2. ميادة محمد مرسي (23 سنة).

3. حنين محمد محمود (23 سنة).

4. هدير حسام محمود (22 سنة).

5. هاجر محمد محمود (22 سنة).

6. مروة محمد مسعود (33 سنة).

7. إيمان محمد عبد الفتاح (21 سنة).

8. أمينة أحمد إبراهيم (27 سنة).

9. أسماء إبراهيم محمد (23 سنة).

10. أميرة أحمد محمد (41 سنة).

11. صباح أحمد وجيه (43 سنة).

- مستشفى الجمهورية: استقبلت 3 حالات اختناق:

1. نورة خميس عبد الحميد (19 سنة).

2. هدير عبد الناصر عبد الحليم (29 سنة).

3. سلمى ممدوح خضري (21 سنة).

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بنشوب حريق داخل إحد مصانع الملابس بنطاق حي شرق، وإصابة عدد أشخاص باختناق.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية بمحافظة الإسكندرية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وعلى الفور تم الدفع ب9 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط الموقع لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وجارٍ العمل على السيطرة الكاملة على الحريق.

أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى جمال حمادة ومستشفى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.