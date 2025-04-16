سفيرة مصر لدى أرمينيا تلتقى نائب وزير الاقتصاد الجورجى

الأربعاء 16/أبريل/2025 - 09:08 م

التقت السفيرة سيريناد جميل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى أرمينيا وغير مقيم لدى جورجيا، مع نائب وزير الاقتصاد الجورجي Genadi Arveladze، حيث تم بحث تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر وجورجيا.

وأكدت السفيرة سيريناد جميل، اهتمام مصر بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في جورجيا، مشيرة إلى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين الهيئة العامة للاستثمار و ENTERPRISE GEORGIA، خلال زيارة وزير الاقتصاد الجورجي إلى مصر في 2023، مشيدة بزيادة الميزان التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين، وزيادة الصادرات المصرية الزراعية إلى جورجيا.

كما ثمّن الوزير الجورجي، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مستعرضًا ما تحوزه بلاده من مقومات استثمارية كبيرة، داعيًا المستثمرين المصريين للاستثمار في جورجيا.