كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يهزم الاتحاد بثنائية ويتأهل لربع النهائي

تأهل فريق الإسماعيلي إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

سجل ثنائية الإسماعيلي كلا من محمد وجدي وعناد حمدي.

بهذه النتيجة رفع الدراويش رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف حرس الحدود المتصدر بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث بينما ودع الاتحاد السكندري البطولة بدون اي فوز.

تشكيل الإسماعيلي والاتحاد السكندري

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن التشكيل الذي يخوض به مباراة الاتحاد السكندري التي تقام بعد قليل، على ملعب هيئة قناة السويس، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: عبدالله جمال.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى – عماد حمدي – محمد نصر – محمد خطاري.

خط الوسط: محمد وجدي – عبدالرحمن الدح – محمد عبدالسميع – محمد بيومي – عمر القط.

خط الهجوم: حسن صابر.

تشكيل الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، عبد الله فوزي، علاء مارسيلو، محمد كريم.

خط الوسط: أحمد الشيمي، ناصر ناصر، فيليب، ناسيمنتو.

خط الهجوم: فان ديرك، عبد الغني محمد، أدهم علاء.

حرس الحدود يقدم هدية للإسماعيلي

قدم فريق حرس الحدود هدية لفريق الإسماعيلي بعدما حقق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية في ختام دور المجموعات.

ويتصدر حرس الحدود ترتيب المجموعة الرابعة بـ9 نقاط بالعلامة الكاملة وصعد الإسماعيلي بفارق الأهداف عن بيراميدز.