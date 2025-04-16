ننشر استعدادات رأس البر لاستقبال شم النسيم.. صور

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط ، اجتماعًا موسعًا مع نائب رئيس الوحدة المحلية لرأس البر، ومدير إدارة الشواطئ، وعدد من المسؤولين؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لشواطئ رأس البر المجانية، وتنظيم العمل خلال أعياد شم النسيم المقبلة، وجاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وممثلي الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

وجاء الاجتماع بحضور علي البيومي، نائب رئيس الوحدة المحلية، و محمود هيبة، مدير إدارة الشواطئ، و محمود فايد، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، والدكتور محمد الدالي، مدير إدارة البيئة، و رانيا الغباشي، مدير إدارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

استعدادات رأس البر لاستقبال شم النسيم

خلال الاجتماع، تم مناقشة طرق الفصل بين الشواطئ المجانية والتابعة للكافيهات الخاصة، مع وضع لافتات إرشادية واضحة للمواطنين، وأكدت "نائب المحافظ" على ضرورة تحسين مستوى النظافة على طول الشاطئ، وتكثيف جهود الفرق اليومية، والعمل على توفير شماسي وكراسي مجانية على الشواطئ العامة بالتعاون مع الشركات الراغبة في الدعم، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومديرية الشباب والرياضة والجامعة لتوفير فرص تطوعية لإدارة الشواطئ.

ووجهت بضرورة تعزيز التنسيق بين شرطة السياحة وشرطة حرس الحدود لتأمين الشواطئ، والاستعانة بالخريجين وطلاب الخدمة العامة لإدارة الازدحام خلال الأعياد.

أكدت "المهندسة شيماء الصديق" على ضرورة توفير بيئة آمنة ومريحة للزوار، قائلةً: "هدفنا هو تمكين المواطنين من قضاء وقت ممتع بسلام وهدوء، مع ضمان نظافة الشواطئ وتوفر الخدمات الأساسية، مؤكدةً على ضرورة إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف".

من جانبه، أشار "الدكتور عمرو حنفي" إلى أهمية التكامل بين الجهود، قائلًا: "نسعى لتحسين منظومة النظافة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للشواطئ، مع تعزيز المشاركة المجتمعية عبر الفرق التطوعية. هذه خطوة جوهرية لدعم السياحة الداخلية وتحسين صورة المحافظة".