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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط نصاب العلاج الروحاني بالإسكندرية

ضبط المتهم بالنصب والإحتيال على المواطنين

ضبط المتهم بالنصب
ضبط المتهم بالنصب والإحتيال على المواطنين
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى .

ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى ، وقيامه بممارسة أعمال الدجل  والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
 قسم شرطة المنشية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل  
هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

بالإسكندرية العلاج الروحانى بالنصب والإحتيال وزارة الداخلية