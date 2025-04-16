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الأربعاء 16 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مفاجأة.. أمينة عرفي تقصي نور الشربيني وتتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

أمينة عرفى
أمينة عرفى
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فى مفاجأة من العيار الثقيل، اقصت المصرية الصاعدة أمينة عرفى، صاحبة الـ 17 عام، مواطنتها نور الشربينى وصيفة التصنيف العالمى، من الدور ربع نهائى بطولة الجونة الدولية 2025.

المشاركة الأولى لأمينة عرفى

وفازت أمينة عرفى بعد ريمونتادا على نور الشربينى وتأهلت الى نصف نهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد ماراثون استمر 100 دقيقة، بنتيجة 3/2، فى المشاركة الاولى لها مع البطولة.

نتائج الأشواط

وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالي:

 11-8، 10-12، 11-7، 11-13، 11-9.

بهذا الفوز تأهلت أمينة عرفى لنصف نهائى بطولة الجونة البلاتينية الدولية، والتى تستضيفها المدينة فى الفترة بين 12 ابريل وحتى 18 من الشهر ذاته بمجموع  جوائز 400 ألف دولار، لمواجهة الفائز فى لقاء الأمريكية أوليفيا ويفر المصنفة الرابعة والبلجيكية تينى جيليس المصنفة الخامسة. 

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