« مصر الجديدة للإسكان» ضمن أهم 100 مطور في الشرق الأوسط بقائمة فوربس

اختارت مجلة فوربس، سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء والتعمير، ضمن قائمة «قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام2025، للعام الثانى على التوالي.

تسليم وحدات سكنية في فبراير

عملت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على تسليم 749 وحدة حتى فبراير 2025، ولديها 11,964 وحدة قيد الإنشاء حاليًا.

كما أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 88 مليون دولار في عام 2024، منها الاستثمارات. وفي يناير 2025، تعاقدت مع الشركة الاستشارية (ECG) لتصميم مجمع سكنى خدمي كمرحلة أولى من تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة على مساحة 300 فدان.

كما تمتلك ٥٢ الف متر بمدينة المنصوره

وحققت الشركة عوائد مالية ساعدت في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة بضم أراضي جديدة تضاف لمحفظه أراضيها، تم شراء أراضي جديدة بقيمة 12 مليار جنيه بمدينة حدائق العاصمة بجانب مدينة نور بإجمالي 766 فدان.

كما تمتلك الشركة 766 فدان في مدينة المنصورة في موقع متميز، وتدرس عدة خيارات للتطوير خلال الثلاث أعوام القادمة

يذكر إن سامح السيد امتلك العديد من الخبرات خلال توليه عدم مناصب في شركة النصر العامة للمقاولات، ومجموعة رؤية، وشركة ديتاك.