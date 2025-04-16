ضبط عاطلين أثناء ترويجهما مخدرات على دراجة نارية فى الفيوم

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، من ضبط شخصين، أثناء ترويجهم مواد مخدرة خلال استقلالهم دراجة نارية بدائرة المركز، وتم ضبطهم متلبسين أثناء ترويجهم المواد المخدرة.

بلاغ الشرطة



تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من الرائد عمر شوقي رئيس مباحث قسم شرطة سنورس، يفيد ورود معلومات من المصادر السرية بقيام عاطلين يستقلان دراجه نارية، بحيازة كمية من المخدرات والقيام بالترويج لها بدائرة المركز، وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات.

اتجار فى المخدرات

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب عبد الرحمن الحاج معاون مباحث القسم من القبض على المتهمين وهم: " محمود . أ " ، و حسام . ن " وشهرته ننجا ، وبحوزته 250 كيس من مخدر الايس، و 125 كيس من مخدر الشابو، أثناء محاولتهما ترويجه ومبلغ مالى وهواتف محمولة، وسلاح ناري، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقر بحيازتهم لها بقصد الاتجار في المخدرات.