محافظ دمياط يزور كنيسة العذراء ضمن احتفالات عيد القيامة

قدم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وذلك خلال زيارته لكنيسة العذراء مريم ، والتى رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، حيث كان فى استقبالهما نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط و كفر الشيخ والبرارى و القمص صرابامون مترى وكيل المطرانية القمص مرقص محروس سكرتير المطرانية القمص مينا الحديدى راعى الكنيسة والآباء كهنة محافظة دمياط.

وجاءت الزيارة بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وممثلى شركة موبكو.

ووجه " الدكتور أيمن الشهابى" التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشعب مصر بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد ، كما أعرب عن سعادته بمشاركة المصريين جميعًا بإحتفالاتهم الدينية والتى تعكس أواصر المحبة والألفة فهم روح واحدة بوطن واحد ، حيث أكد " محافظ دمياط " أن هذه الفترة شهدت مناسبات دينية ووطنية تبرز الروح الطيبة لأبناء الوطن وأواصر المحبة والألفة بين المصريين، واختتم حديثه بالدعاء لمصر بأن يحفظ مصر وشعبها ويديم على وطننا الغالى دوام الرفعة والرخاء والامن والأمان تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

ومن جانبه، نقل نيافة الحبر الجليل الانبا ماركوس تهنئة قداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، معرباً عن سعادته بمشاركة محافظ دمياط وأبناء المحافظة باحتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد ، كما هنأ شعب مصر جميعًا بهذه المناسبة المجيدة ، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها تحت قيادة رئيس الجمهورية