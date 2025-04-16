عين شمس تُطلق جمعية الخدمات الجامعية لتعزيز التنمية المستدامة

أعلنت جامعة عين شمس، تأسيس جمعية الخدمات الجامعية ككيان أهلي يعمل تحت مظلة القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بالعمل الأهلي في مصر. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز مساهمة الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، عبر مشروعات وأنشطة تغطي مختلف القطاعات.

خطط طموحة في البيئة والتعليم والاقتصاد والأسرة

وتدار الجمعية من خلال مجلس إدارة يضم تسعة أعضاء، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وتتنوع مجالات عملها لتشمل: حماية البيئة، التنمية الاقتصادية، الإدارة والتنظيم، الصداقة بين الشعوب، حقوق الإنسان، حماية المستهلك، الخدمات الثقافية والعلمية، الرعاية الاجتماعية، دعم الأسرة والطفولة والأمومة، وتنمية المجتمعات المحلية.

وتهدف الجمعية إلى تسخير إمكانيات وخبرات الجامعة في مجالات الزراعة، الصناعة، التعليم، والصحة لخدمة المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الهمم وتوفير فرص متكافئة لهم، إلى جانب تنفيذ برامج ومشروعات لتنمية المهارات الإدارية، ونشر الوعي العلمي في أوساط المجتمع.

وفي الإطار البيئي، تخطط الجمعية لإطلاق مشروعات ومعارض للمنتجات الزراعية والصناعية الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لخريجي الجامعة في مجالات الخدمات المعاونة والحراسة، من خلال تقديم عمالة مدربة تلبي احتياجات قطاعات الجامعة المختلفة.

كما تسعى الجمعية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك، وتسويق منتجات الجامعة الزراعية والحيوانية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي للمشروعات الصغيرة، ورعاية الأسرة والإرشاد النفسي، مع توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف مشتركة.

ويمثل تأسيس جمعية الخدمات الجامعية بجامعة عين شمس انطلاقة جديدة نحو تفعيل الدور المجتمعي للجامعة، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على أرض الواقع.