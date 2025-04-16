مسرح الجنوب يحتفي بالفنان أحمد الشافعي في دورته التاسعة

عقدت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهواري، اليوم الأربعاء، ندوة للفنان أحمد الشافعي أحد مكرمي الدورة التاسعة، والذي أدارها الكاتب د. خالد وشاحى، وأكد خلالها، أن تكريم الشافعي من إدارة المهرجان جاء تقديراُ لما قدمه من إسهامات متميزة في إثراء الحركة المسرحية والدرامية في مصر والوطن العربي، وذلك بحضور كوكبة من المسرحيين والفنانين والشخصيات الثقافية.

أحمد الشافعي فنان متعدد المواهب

وأضاف أن أحمد الشافعي يعد من أبرز الوجوه الفنية التي أثبتت حضورها في الدراما التلفزيونية والمسرحية منذ ظهوره الأول في مسلسل "المال والبنون" عام 1995، وقد شارك في أعمال لاقت قبولًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا.

وأشار إلى أن أحمد الشافعى فنان متعدد المواهب، بل قائد ثقافي مؤثر، إذ تولى الشافعي رئاسة الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة لست سنوات، أحدث خلالها تطورًا ملحوظًا في أداء الفرق الإقليمية، وفتح آفاقًا واسعة لمشاركاتها في المهرجانات الفنية محليًا ودوليًا، قبل أن يتم اختياره في يونيو ٢٠٢٣ رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وريث والده الفنان عبدالرحمن الشافعى رائد المسرح الشعبي

من جهته قال النائب محمد الجبلاوى عضو مجلس النواب، إن الفنان أحمد الشافعى استطاع خلال رئاسة الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة التعامل مع أى مشكلة بسلاسة وفن.

وردا على حديث الفنان يوسف إسماعيل، أن أحمد الشافعي وريث لوالده الفنان عبدالرحمن الشافعى رائد المسرح الشعبي والتراث.

قال الفنان أحمد الشافعى، إنه تعلم الكثير من والده، خاصة فى لعبة التحطيب، لاختلاف ثقافة الاقاليم.

المسرح مقاومة

ورداً على الإعلامية سمية فتحى أنه فى كل أدواره يعمل على ترسيخ المبادئ الجميلة والهادفة كرسالة سامية للفن ورؤيته فى تطوير النشاط الفنى، قال: يجب التطوير من وقت لآخر وهناك العديد من المشكلات القائم على إيجاد حلول لها سواء مسرح، فنون شعبية، موسيقى، ورش تدريبية.

تحمل الدورة التاسعة اسم د. عايدة علام، ويحتفل المهرجان هذا العام بالمسرح الفلسطيني تحت شعار «المسرح مقاومة»، والذي يقام برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.