إصابة 14 شخصًا باختناق في حريق مصنع ملابس بالإسكندرية

اندلع حريق، مساء اليوم الأربعاء، داخل أحد مصانع تصنيع الملابس بالطريق الزراعي في نطاق حي شرق بمحافظة الإسكندرية، مما أسفر عن إصابة 14 شخصًا بحالات اختناق.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

9 سيارات إطفاء

دفعت الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء، كما تم فرض كردون أمني بمحيط الموقع لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وجارٍ العمل على السيطرة الكاملة على الحريق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة ومستشفى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.