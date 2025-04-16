أسامة ربيع: قناة السويس تواصل دورها المحوري في تعزيز حركة الملاحة البحرية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة تواصل التوسع في شراكاتها الاستراتيجية مع كيانات دولية كبرى لتعزيز مستوى الخدمات البحرية داخل القناة، مؤكدًا، أن الهدف من هذه الخطوة هو جعل قناة السويس مركزًا لوجستيًا متكاملًا يلبّي احتياجات السفن العابرة من خدمات صيانة وتموين وتدريب.

توفير فرص استثمارية جديدة

وأضاف ربيع، في لقاء خاص مع سلسبيل سليم مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الهيئة وقّعت مؤخرًا مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية، من بينها شركة "أزارو" الإسبانية ذات الكفاءة العالية في الاستزراع السمكي، بهدف تطوير المزرعة السمكية التابعة للهيئة وزيادة الإنتاج بغرض التصدير، مضيفًا أن هذا التعاون سيوفر فرصًا استثمارية جديدة.

وأشار أيضًا إلى تعاون مع شركة أوروبية متخصصة في جمع المخلفات البحرية من السفن العابرة ضمن خطة الهيئة للتحول الأخضر بحلول عام 2030، بما يعزز من التزام القناة بالمعايير البيئية الدولية ويحافظ على نظافة المجرى الملاحي.

إطلاق مصنع "البنتونات" المحلي

وفي سياق متصل، أشار ربيع إلى إطلاق الهيئة لمصنع "البنتونات" المحلي، المتخصص في إنتاج الأرصفة العائمة، مؤكدًا أن هذه الصناعة كانت تعتمد سابقًا على الاستيراد، إلا أن توطينها سيتيح فرص تصديرية جديدة للهيئة.

واختتم ربيع تصريحاته بالتأكيد على أن قناة السويس لا تكتفي بدورها كمجرى ملاحي عالمي فقط، بل تسعى أيضًا للتحول إلى مركز متكامل للخدمات اللوجستية، اعتمادًا على كوادرها وخبراتها المتراكمة في مجالات الملاحة البحرية.