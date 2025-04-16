"مياه الفيوم" تعزز الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة بزراعة الأشجار الخشبية

في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والحفاظ على البيئة، أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بالاستخدام الآمن والفعال لتلك المياه، بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية ودعم الاستدامة.

مياه الصرف الصحي المعالجة الناتجة من محطة معالجة صرف صحي

وأوضح النجار أن الشركة تستخدم نحو 5000 متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الصحي المعالجة الناتجة من محطة معالجة صرف صحي أبو ديهوم بمركز إطسا، والتي تعمل بطاقة تصميمية قدرها 5000 م³ يوميًا، في ري 80 فدانًا مزروعة بأشجار الكافور والكازورينا، بإجمالي نحو 2500 شجرة تُروى بنظام الري بالتنقيط .

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية موسعة لزيادة مصادر المياه غير التقليدية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والحد من تلوث الهواء، مؤكدًا أن زراعة الأشجار الخشبية لا تقتصر على الفوائد البيئية فحسب، بل تحقق أيضًا مردودًا اقتصاديًا كبيرًا من خلال دعم الصناعات الخشبية وزيادة الدخل القومي .

مكافحة التصحر والحفاظ على التوازن البيئي

كما نوه بأهمية هذه الأشجار في تحسين جودة الهواء، حيث تمتص ثاني أكسيد الكربون وتنتج الأكسجين، إلى جانب دورها في تقليل سرعة الرياح المحملة بالأتربة، مما يساهم في ترسيب الملوثات وتنقية الهواء، فضلًا عن دورها في مكافحة التصحر والحفاظ على التوازن البيئي.

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