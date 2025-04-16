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الأربعاء 16 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل بايرن ميونخ لمباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لخوض مباراة مهمة في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي في ربع النهائي، حيث يسعى الفريق الألماني لتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة.

تم الإعلان عن تشكيل بايرن ميونخ لمباراة اليوم ضد إنتر ميلان في دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، والتي ستنطلق قريباً.

 التشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى:  يوناس أوربيغ 
الدفاع: مين جاي كيم ، جوسيب ستانيشيتش ، كيميتش 
الوسط : إيريك داير، ليون غوريتسكا ، كونراد لايمر
 الهجوم: ميكايل أوليس  ليروي ساني ، هاري كين ، توماس مولر 

يخوض الفريق البافاري هذه المباراة في سعيه لتحقيق الفوز وتحقيق تقدم كبير في البطولة الأوروبية المرموقة، التي يأمل أن يحمل لقبها هذا الموسم.

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