نائب محافظ دمياط تتفقد خدمات مبادرة بداية في كفر سعد

تفقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط خدمات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بقرية البدراوي بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام، وذلك بحضور محمد الشبراوي، رئيس الوحدة المحلية لكفر سعد.

حيث تفقدت " نائب المحافظ " أنشطة المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث أكدت على ضرورة توعية المواطنين بالخدمات والتيسيرات التى تقدمها للمواطنين، وتابعت جهود مديرية الطب البيطري بندوات إرشادية عن السعار والنكسويلازما وانفلونزا الطيور وأيضًا تقديم الخدمات البيطرية للكشف على الحيوانات.

وتفقدت "نائب المحافظ " مشاركة مديرية الصحة بفريق متحرك لتقديم خدمات الكشف للمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة و الأورام والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، علاوة على وجود سيارة تنظيم الأسرة وفريق مبادرة ال١٠٠٠ يوم الذهبية، كما تفقدت الامتحانات الفورية لمحو الأمية التى عقدتها الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتفقدت سيارة خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، واطلعت على مبادرة مديرية التربية والتعليم لتنمية التخاطب بمشاركة مختصين بهذا المجال لتقديم تلك الخدمة بالمجان والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وعقدت الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية دروس دينية ووعظ وافتاء، كما عقدت وحدة السكان ومديرية الأوقاف، ومديرية الري والزراعة مجموعة من الندوات التوعوية.

وعلى جانب آخر، عقدت مديرية العمل ندوة حول إدارة ومفهوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وندوة أخرى عن خدمات المديرية، وأطلق برنامج مشروعك ندوة للتعريف بخدمات البرنامج، ونفذت هيئة الإسعاف ندوة تعريفية بالاسعافات الأولية.

أكدت "المهندسة شيماء الصديق" أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتحقيق التنمية المتكاملة، وبناء الإنسان من خلال توفير خدمات نوعية مباشرة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، وأشادت بتعاون كافة الجهات الشريكة، التي ساهمت في إنجاح الفعاليات.

يُذكر أن هذه المبادرة تُعد جزءًا من خطة أوسع تنفذها محافظة دمياط لدعم القرى ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الريفية.