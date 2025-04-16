اقتصادي: 85% من استثمارات مصر دخلت عن طريق الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن من 80 إلى 85% من الاستثمارات التي دخلت مصر في آخر 12 عامًا جاءت عن طريق الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الحكومة لم تُقصر في جذب الاستثمارات ولكنها يجب أن تُحاسب مجالس الأعمال التي تم إنشائها والرابطات والاتحادات، متابعًا: "علينا أن نعلم ماذا فعلوا".

وأوضح أن تأثير مجالس الأعمال لا يتجاوز الـ5%، متابعًا: "مجالس الأعمال تم تأسيسها عشان تجذب الاستثمارات"، مشيرًا إلى أن شركات القطاع الخاص المصرية عليها استقطاب شراكات مع الشركات العالمية.

وأكد أن أحد المستثمرين من سلطنة عمان أخبره أنه منذ 15 عامًا كانت سمعة الدولة المصرية أنه لم يكن فيها التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، ولكن الآن لا يُصدق ما حدث من تطوير من مدن وتنويع البنية التحتية.