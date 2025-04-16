فرقة مسار إجباري تحتفل بالعرض الخاص لألبومها الجديد "ما بقتش أخاف".. شاهد

رصدت عدسة البوابة نيوز احتفال فرقة “مسار إجباري”، بالعرض الخاص لألبومها الجديد “ما بقتش أخاف”، حيث يُعد هذا الإصدار أول ألبوم كامل للفرقة منذ ألبوم "نص الحاجات" الصادر عام 2022، حيث تشهد الفرقة في هذا الألبوم تنويعات جديدة على أسلوبها الموسيقي المميز.

يأتي إصدار ألبوم "مابقتش أخاف" بالتزامن مع احتفال الفرقة بمرور 20 عامًا على تأسيسها، وللاحتفال بهذه المناسبة، سيتم قريبًا إصدار فيلم وثائقي يحمل نفس اسم الألبوم، من إخراج أمير الشناوي.

يوثق الفيلم رحلة صناعة الألبوم، ويستعرض صراعات الفرقة وأحلامها وذكرياتها على مدار مسيرتها.