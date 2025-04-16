يتقدمهم الروبوت .. محافظ دمياط يشارك في الملتقى التكنولوجي الثاني

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، بالملتقى التكنولوجي الثانى للخريجين المُنعقد فى يومه الثانى بجامعة دمياط ، بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط و الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الأسبق و عضو لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية و الدكتور محمد خليفة رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات والنائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب و عدد من رؤساء الجامعة السابقين وعمداء الكليات و أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية وهيئة التدريس .

وتفقد " الدكتور أيمن الشهابى " المعرض الذى أُقيم على هامش الملتقى حيث قدم طلاب جامعة دمياط، مشروعاتهم البحثية التكنولوجية، وحرص " محافظ دمياط " خلاله على التواصل مع الطلاب للتعرف على مشروعاتهم ، واشاد بما قدموه من أفكار متميزة تتواكب مع اهم التطورات بمجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وبدأت فاعليات اليوم الثانى لفاعليات الملتقى بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على روح الفقيدة الأستاذ الدكتور ريم بهجت التى تُعد من أهم الخبراء واستاذة الذكاء الاصطناعي بمصر والوطن العربى .

وخلال كلمته التى ألقاها، أعرب " المحافظ " عن سعادته بمشاركته بالملتقى التكنولوجي الثانى للخريجين والذى يُعقد بالتعاون بين كليتى الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعتى دمياط وحورس و برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمشاركة العديد من الجهات والمؤسسات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث أشاد بالتكامل والتعاون الوثيق بين جامعتى دمياط وحورس ، حيث لفت أن هذا الملتقى يعكس ايمان واهتمام الوزارة و الجامعات المصرية، بتطوير مهارات الطلاب والخريجين و تأهيلهم لمواكبة التطورات العالمية ، و تحقيق متطلبات سوق العمل ، بما يفتح لهم آفاق جديدة للحصول على وظائف لائقة .

وأكد " محافظ دمياط " أن تلك الجهود تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، نحو الاهتمام بالخريجين وبناء قدراتهم بما يتواكب مع تلك التطورات السريعة والمتلاحقة، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد محور أساسى من محاور إستراتيجية بناء الانسان التى تتبناها الدولة المصرية تحت قيادة فخامته ، علاوة على جهود الدولة أيضًا نحو الرقمنة وبناء اقتصاد تكنولوجي ، حيث أكد أن تلك المحور تُعد من أهم رؤى التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار " المحافظ " الى أنه من واقع انتمائه لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي ، وإيمانه الشديد بالاهمية البالغة للدور الذى تقوم به الجامعات، لإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، أكد دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود و تعاونها المستمر لأى مبادرات وفاعليات تسهم فى تحقيق تلك الأهداف.

وتوجه " المحافظ " بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة دمياط بقيادة الدكتور حمدان ربيع و جامعة حورس بقيادة الدكتور إبراهيم صابر و الدكتور السعيد عبد الهادى، وكليتى الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعتين ، ولجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية على ما قدموه من جهود حثيثة خلال الملتقى.

ومن جانبهما، أعرب رئيسا جامعتى دمياط وحورس بهذا التعاون الوثيق بين الجامعتين ، والذى أثمر عن انعقاد هذا المؤتمر ليأتى كحلقة وصل بين الخريجين و سوق العمل، وكذلك تطوير مهارات الطلاب بهذا القطاع المهم الذى يحظى بتطور هائل على المستويين الإقليمى والدولى، وتوجها بالشكر إلى محافظ دمياط على رعايته ودعمه لهذا الملتقى الهام ، و وجها التحية إلى جميع القائمين والمُنظمين للملتقى.

وأعرب محافظ دمياط الأسبق ، عن تقديره إلى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط وجهوده المبذولة لتحقيق التنمية على أرض المحافظة، ووجه التحية إلى رئيسا جامعتى دمياط وحورس، و أعرب عن سعادته بتواجده بهذا الملتقى ، معربًا عن تقديره بالتعاون الوثيق بين الجامعتين، وما أبرز عنه من نتائج مثمرة ، و وجه رسالة إلى الطلاب حول أهمية العلم .

وسلم رئيس جامعة دمياط درع الملتقى ، إلى محافظ دمياط و الدكتور إسماعيل طه ، و رئيس مجلس أمناء جامعة حورس ورئيس الجامعة و أيضًا رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية وأمين اللجنة و عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة حورس ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز بحوث الالكترونيات ورؤساء مجالس إدارة الشركات المشاركة بالملتقى والرعاة ،وتسلم رئيس جامعة دمياط درع الملتقى من عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالجامعة ،كما قام " محافظ دمياط " بتسليم درع المحافظة إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه .

ويشار إلى أن الملتقى تم اطلاقه على مدار يومي ١٥ و ١٦ إبريل، بجامعتى دمياط وحورس، ويهدف إلى توجيه الخريجين نحو احتياجات سوق العمل المحلى والعالمي وتنمية المهارات الخاصة بهم من خلال ورش تدريبية متخصصة، علاوة على دعم تأسيس شركات ناشئة تكنولوجية وتعزيز التواصل بين الطلاب والخريجين وشركات القطاع الخاص واستعراض نماذج النجاح لتحفيز الطلاب ، حيث شارك بالملتقى مجموعة من الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية الرائدة منها"معهدITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وشركة مايكرو سوفت مصر (Microsoft Egypt)، وشركة هواوي مصر Huawei، وشركة القمم للبرمجيات، وشركة Gulf Terminal، وشركة رقي للبرمجيات (Roqey)، وKeep Solution Company، وشركة YAS للإلكترونيات، وشركة Code Clouders، وشركة داماك (DAMAC)، وشركة أندوز للتصنيع الذكي، وشركة فاليو تكنولوجى الاتمتة باستخدام الروبوتات، وشركة QTech للبرمجيات ، حيث ستقوم تلك الجهات بعمل ورش عمل للخريجين لتحقيق أهداف الملتقى الذى يُعقد للعام الثانى للتوالى، والذى سيتم اليوم على هامشه أيضًا عقد الاجتماع الشهرى للجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بجامعة دمياط.