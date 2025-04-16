محمية أشتوم الجميل ببورسعيد تُنقذ "دريا" السلحفاة النادرة ضخمة الرأس

تواصل محمية أشتوم الجميل ريادتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث نجح فريق المركز المتخصص لإنقاذ السلاحف البحرية التابع للمحمية وبالتنسيق مع شبكة سلاحف البحرية بشمال إفريقيا في إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة من نوع السلحفاة ضخمة الرأس (Loggerhead Turtle).

أكد الدكتور حسين رشاد، مدير عام محميات مصر الشمالية، أن هذه السلحفاة التي أطلق عليها اسم "دريا" كانت في حالة صحية حرجة، وتمكنت المحمية من خلال بنيتها التحتية المتكاملة التي تضم مركزًا متخصصًا لإنقاذ وإعادة تأهيل السلاحف البحرية، وبه الكوادر المدربة التي تمتلك الخبرة في التعامل مع الحالات الحرجة، وبالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية مثل منظمة ARCHELON اليونانية من تحويل قصة "دريا" من مأساة إلى قصة نجاح ملهمة.

وأوضح أنه واجه الفريق تحديات جسيمة في علاج "دريا" التي عانت من كسور بالغة في الصدفة 7 و8 سنتيمتر وارتشاحات مائية خطيرة، ووجود سنار صيد عالق في المرئ، وتم تثبيت الكسور باستخدام تقنيات متخصصة، وإجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة السنار، وتقديم برنامج علاجي مكثف شمل مضادات حيوية وعلاجات داعمة.

وأشار إلى أنه تحولت "دريا" من حالة حرجة إلى استعادة نشاطها وقدرتها على التغذية استعدادًا للإطلاق قريبًا في بيئتها الطبيعية، مؤكدا على مواصلة تطوير برامج الحماية والمراقبة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية.

وشدد على أن تمثل قصة "دريا" إنجازا وطنيا يعكس ريادة مصر في مجال حماية البيئة البحرية، وتؤكد أن محمية أشتوم الجميل ليست محمية طبيعية فحسب، بل مركز إشعاع علمي وحاضنة للجهود الرامية إلى تحقيق التوازن البيئي.

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