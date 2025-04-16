تشكيل هجومي لـ"إنتر ميلان" أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق إنتر ميلان الإيطالي لخوض مواجهة قوية ضد بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم.

المباراة ستكون حاسمة في تحديد الفريق الذي سيواصل مشواره في البطولة الأوروبية الأغلى، حيث يدخل إنتر ميلان المباراة بميزة الفوز في الذهاب بنتيجة 2-1.

تشكيل إنتر ميلان :

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، أكيربي، باستوني، دارميان

خط الوسط: باريلا، تشالهانوغلو، مخيتاريان

خط الهجوم: ثورام، لاوتارو، دي ماركو

يعتبر هذا اللقاء فرصة ذهبية لإنتر ميلان لتأمين التأهل إلى الدور المقبل، خاصة بعد أداءه القوي في مباراة الذهاب على ملعبه.

ويعتمد الفريق على قوته الدفاعية بالإضافة إلى الهجوم المرتكز على لاعبين مثل لاوتارو ومخيتاريان، الذين قدموا مستويات متميزة في البطولة هذا الموسم.