ضمن مبادرة "مودة ورحمة".. وفد من علماء الأوقاف يزور مستشفى طامية المركزي

قام وفد من علماء إدارتي أوقاف طامية أول وثان، اليوم الأربعاء، بزيارة مستشفى طامية المركزي؛لبث روح الأمل في نفوس المرضى، ودعوتهم إلى الثقة الكاملة في الله (عز وجل)، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتورأسامة الأزهري،وبرعاية من الشيخ سلامة عبد الرازق ، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمود الشيمي، وكيل المديرية .

جاء ذلك بحضور كل من:الشيخ شعبان جابر العياشي، مدير إدارة طامية ثان، والشيخ معوض فرحات، مدير إدارة طامية أول، والشيخ جابر عيد، إمام وخطيب مسجد النصر بطامية ، والشيخ سيد أحمد محمود، إمام وخطيب مسجد قباء، والواعظة الأستاذة أميرة أحمد.



تفقد الوفد خلال الزيارة بعض الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفى، وشد العلماء من أزرهم ، وطمأنوا ذويهم، ودعوهم إلى الثقة الكاملة في الله - تبارك وتعالى، متمنين لهم موفور الصحة والعافية.



كما ثمن العلماء جهود إدارة المستشفى وطاقمه الطبي في توفير المتطلبات الطبية اللازمة، وتقديم العناية والرعاية للمرضى، واستيفائه لجميع عناصر النجاح.



وأعربوا عن خالص رجائهم بمزيد من النجاح للمستشفى،معلنين دعمهم للمستشفى، مقدمين الشكر للأطباء على جهودهم المبذولة،وحسن رعايتهم للحالات الطبية من أبناء القرية والقرى المجاورة، ومؤكدين أن أبناء مصر يستحقون كل ذرة مجهود وتعب، مشيدين بنجاح الفريق الطبي، وقدرتهم على اجتذاب الخبرات الطبية من صناع النجاح الذين يقدمون العلم والمعرفة والخبرة.



من جانبهم عبر العاملون،بالمستشفى -خلال الجولة- وعلى رأسهم الدكتورة نشوى رحيم،مدير المستشفى، عن سعادتهم بزيارة الوفد ودعمهم،مؤكدين أن زيارتهم تشكل دعما كبيرا وثقة في قلوب الناس، وأن الله تبارك وتعالى- قد اختصهم لتقديم الخطاب الديني الراقي، وأنهم من العلماء الذين اختصهم الله تبارك وتعالى- بالقبول والحب والمصداقية.

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