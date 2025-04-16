وزير الكهرباء يغادر إلى روسيا لبحث تطور الأعمال ومستجدات محطة الضبعة النووية

غادر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم الثلاثاء متوجهًا إلى دولة روسيا الاتحادية، لبحث تطور الأعمال ومجريات الانتقال الى مرحلة وعاء قلب المفاعل والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بذلك، ويلتقي الدكتور عصمت بمسئولي الملف النووي الروسي، لمناقشة مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ومجريات التنفيذ في إطار المخطط الزمنى للمشروع، وتشمل الزيارة كذلك، تفقد مصانع المهمات والاجتماع بعدد من القائمين على تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة، وكذلك عقد لقاءات مع مسئولي صناعة المهمات لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.

البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء



جدير بالذكر أن الزيارة تأتي في إطار التواصل الدائم و اللقاءات المستمرة مع الجانب الروسي في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وفي إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، وكذلك البرامج التدريبية للفرق المصرية المعنية بمشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، وغيرها من الموضوعات الفنية والتقنية في ضوء الالتزام بالخطة الزمنية لبدء التشغيل في محطة الضبعة النووية.