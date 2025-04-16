نائب محافظ دمياط تتفقد محطة مياه كفر سعد

تفقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط ، محطة معالجة كفر سعد البلد، لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاحها الرسمي، والتي تبلغ طاقتها التصميمية "4000 متر مكعب/يوم"، وستخدم أربع قرى هي دار السلام، النواصرية، كفر شحاته، البدراوي إضافة إلى خمس محطات رفع صرف صحي (أربع رئيسية ومحطة فرعية) تشمل: "النواصرية، دار السلام، كفر شحاته القديمة، كفر شحاته الجديدة"، و"محطة البدراوي الفرعية"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط

تحسين جودة خدمات الصرف الصحي

جاء ذلك بحضور محمد الشبراوي، رئيس الوحدة المحلية لكفر سعد، وممثلين عن دار الهندسة، والهيئة القومية للصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومبادرة "حياة كريمة"، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية الحيوية بالمحافظة.

وأكدت "نائب المحافظ" خلال الجولة أن المحطة تُعد أحد المشروعات التنموية الهامة التي تستهدف تحسين جودة خدمات الصرف الصحي لأهالي القرى المستفيدة، وتقليل التلوث البيئي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030"، كما أشادت بالجهود التعاونية بين الجهات المشاركة لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد وبمعايير الجودة العالمية.

خطة لتعزيز كفاءة شبكات الصرف بالقرى

وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن خطة توسعية شاملة لتعزيز كفاءة شبكات الصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجًا، بدعم من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تُعَد ركيزة أساسية في تطوير الريف المصري.

يُذكر أن محطة كفر سعد البلد ستسهم في رفع الحمل عن المنظومة الحالية، وتوفير خدمات مستدامة للمواطنين في القرى المستهدفة، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة والبيئة، ويُسرع وتيرة التنمية الشاملة في نطاق مركز كفر سعد.