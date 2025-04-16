خبير أممي يكشف الهدف الرئيسي من زيارة الرئيس السيسي لدول الخليج

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاستثمارات الخليجية في مصر خلال 12 عامًا شهدت تطورًا كبيرًا، حيث تم وضع ودائع واستثمارات مباشرة وغير مباشرة ودخلوا في قطاعات متكاملة مثل التحول الرقمي والعقارية والطاقة المتجددة والصناعة وغيرها.

وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أن أي زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي لأي دولة خليجية فيها زيادة للتكامل، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في آخر مؤتمر قال إن التعريفة الجمركية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومهاجمة البيوت الاقتصادية الكبيرة حرب عالمية.

سنجد الكثير من المتغيرات الجيوسياسية والحروب الإقليمية في 2025

وأوضح أننا في 2025 سنجد الكثير من المتغيرات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والتجارية هي زخم غير طبيعي "اسمه غير استقرار عالمي اقتصاديًا، لكن هناك تكتلات ودول ثابتة مهما حدث أو وجود متغيرات عاصفة فهذه الدول لديها رؤية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي".

