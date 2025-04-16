سعر الخضروات والفاكهة مساء اليوم 16 أبريل 2025

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، على مستوى الأسواق المختلفة بما في ذلك سوق العبور للجملة بقيمة تبلغ 3.5 حتى 5 جنيهات.

سعر الطماطم والبصل

سجل سعر كيلو البطاطس 8.5 جنيه والبطاطس 9 جنيهات والبصل الأبيض 9 جنيهات والأحمر 10 جنيهات والكوسة 16 جنيها للكيلو.

سعر الجزر والفاصوليا

بلغ سعر كيلو الجزر نحو 5 جنيهات والفاصوليا 20 جنيها والباذنجان البلدي 15 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والأبيض نحو 20 جنيها للكيلو.

بينما بلغ سعر كيلو الفلفل البلدي والصوب بـ14 جنيها للكيلو والفلفل الحامي البلدي 15 جنيها والفلفل الألوان 50 جنيها.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو الملوخية نحو 13 جنيها والخيار الصوب 10 جنيهات والبلدي 13 جنيها والبامية 75 جنيها والبسلة 14 جنيها للكيلو والسبانخ 13 جنيها للكيلو والقلقاس 15 جنيها والبطاطا 9.5 جنيها والثوم 30 جنيها.

ورق العنب والكرنب

وصل سعر كيلو الورق العنب 60 جنيها والكرنب 5 جنيهات للواحدة والقرنبيط 5.5 جنيها للواحدة والبروكلي 15 جنيها للواحدة.

سعر الفاكهة

وعلي مستوى الفاكهة التي أظهرت تباينا بمختلف الأصناف داخل سوق العبور:

سعر البرتقال واليوسفي

وصل سعر كيلو البرتقال ابوسرة 20 جنيها والصيفي نحو 18 جنيها واليوسفي 35 جنيها والكيموكوات 55 جنيها والجريب فروت 21 جنيها.

سعر الليمون والعنب

بلغ سعر كيلو الليمون البلدي 85 جنيها والليمون الأضاليا 40 جنيها والعنب المستورد الأصفر أو الأسود 120 جنيها والتفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيها والتفاح الجولدن 80 جنيها والسوري اللبناني 80 جنيها.

البلح

وصل سعر كيلو البلح الرملي 20 جنيها والبلح السيوي 70 جنيها والبلح الثلاجة 20 جنيها والجوافة 24 جنيها والفراولة 22 جنيها والكانتلوب 18 جنيها والبطيخ 150 جنيها للواحدة والبرقوق المستورد 50 جنيها والكمثري 135 جنيها.