ضبط 2 طلمبة بنزين و800 لتر وقود أسفل منزل في دمياط

تحركت حملة مكبرة من مديرية التموين في دمياط بقيادة مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بدمياط لتفقد الحالة التموينية بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، حيث تم ضبط 2 طلمبة بنزين وسولار في قرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور وضبط كمية من السولار ٣٠٠ لتر وكمية ٢٠٠ لتر بنزين ٨٠ و٣٠٠ لتر بنزين ٩٢ فى محل أسفل منزل بدون ترخيص ودون اشتراطات الأمان ما يشكل خطرًا داهمًا على المنزل والمنطقة المحيطة.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم ضبط إحدى ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك دون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النائب العام للتصرف.

تشكلت الحملة التموينية برئاسة وكيل وزاره التموين مجدى عبدالكريم وبصحبته جمعة الصوالحي وكيل المديرية ومحمد المهدي والبدري النمر ومحمد مسلم وشريف أبوالحمايل وتم العرض على النيابة العامة وتحرير المحاضر اللازمة والوقائع المذكورة والحملات مستمرة لضبط الأسواق والضرب بيد من حديد من المتلاعبين ومكافحة الغش التجاري بكل صوره وأشكاله حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

إلقاء المياه الملوثة في الحارة الوسطى للطريق الدولي دمياط بورسعيد

قامت إدارة شئون البيئة بالديوان العام و الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برصد سيارة خزان (تانك) تقوم بإلقاء المياه الملوثة في الحارة الوسطي للطريق الدولي دمياط بورسعيد ما يسبب تلوث للمنطقة المحيطة والتي من أهمها بحيرة المنزلة، حيث إن هذه الملوثات تسبب نفوق الأسماك وتضر بالتنوع البيولوجي والبيئة والثروة السمكية وعلى الفور تم التواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وإدارة مرور دمياط، وتم التحفظ على السيارة وقامت مديرية الشئون الصحية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسحب عينات من المياه الملوثة المتحفظ عليها وقامت إدارة المرور بسحب رخص السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال سائق السيارة.