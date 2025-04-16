تشكيل أرسنال ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، وينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل أرسنال أمام ريال مدريد

يقود بوكايو ساكا تشكيل أرسنال أمام ريال مدريد، رفقة البرازيلي جابرييل مارتينيلي والإسباني ميكيل ميرينو.

تأهل أرسنال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على أيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 في مجموع المباراتين.

بينما بلغ ريال مدريد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى عقبة جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 2-2، حيث فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وخسر إيابًا بهدف للا شيء.

تشكيل أرسنال ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر - ويليام ساليبا - جاكوب كيويور - لويس سكيلي

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينو - جابرييل مارتينيلي.