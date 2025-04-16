رئيس جامعة دمياط يستقبل المحافظ الحالي والسابق لاستعراض إمكانات الجامعة الأهلية

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، صباح اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، كلًا من الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط الأسبق، وعضو لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بوزارة التعليم العالي والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس والدكتور محمد عصام خليفة، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بوزارة التعليم العالي.

كما شرف اللقاء كل من الدكتور رمضان عبدالحميد الطنطاوي، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور وائل عبدالقادر عوض، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور ياسر فؤاد حسن، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة حورس، إلى جانب عدد من عمداء الكليات بالجامعة.

ختام فعاليات الملتقى التكنولوجي الثاني لخريجي كلية الحاسبات

تأتي هذه الزيارة في إطار المشاركة في ختام فعاليات الملتقى التكنولوجي الثاني لخريجي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والذي يعكس اهتمام الجامعة بتعزيز التواصل مع خريجيها وتفعيل دورهم في دعم مسيرة التنمية التكنولوجية والعلمية.

وعقب اللقاء، اصطحب رئيس الجامعة الضيوف في جولة إلى مقر جامعة دمياط الأهلية، المقرر بدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث تم الاطلاع على آخر المستجدات في تجهيزات الجامعة واستعداداتها لاستقبال الطلاب.

وخلال زيارتهم إلى جامعة دمياط الأهلية، أعرب الضيوف عن إعجابهم الشديد بما وصلت إليه الجامعة من تجهيزات متطورة وبنية تحتية حديثة، تعكس رؤية طموحة لمستقبل التعليم الجامعي في مصر، وأشادوا بمستوى الإنشاءات والمعامل والقاعات الدراسية، التي تم تجهيزها وفق أحدث المعايير العالمية، بما يهيئ بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والابتكار.

وأكدوا أن الجامعة الأهلية تمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي في محافظة دمياط، وتسهم في إتاحة فرص تعليمية متميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، في تخصصات نوعية تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.