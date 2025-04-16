محافظ الفيوم يشهد الحفل الختامي لمشروع تشغيل الشباب بمبادرات محو الأمية في الحسينية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اليوم، الحفل الختامي لمشروع تشغيل الشباب في مبادرات محو الأمية والتعلم ورفع الوعى بقرية الحسينية، التابعة لمركز إطسا، الممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، وسلم المحافظ شهادات الناجحين في محو الأمية، وكرم المتميزين من ذوي الهمم والعاملين بالمشروع بمنحهم شهادات تقدير.

معرض منتجات الورش الحرفية

حضر الاحتفالية الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتورة منال محمد عاصم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصري الأصيل لتنمية المجتمع، والدكتورة وداد مصطفي مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة رانية العيسوى أمين صندوق الجمعية، والدكتورة إيمان الشاعر المدير التنفيذي للجمعية بالفيوم، وسيد حسن مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، وأحمد فهيم نائب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ومحمد أبوالقاسم نائب رئيس مركز ومدينة إطسا لشئون القرى، والناجحين بشهادة محو الأمية، والمكرمين وذويهم.

بدأت الاحتفالية، بتفقد محافظ الفيوم ومرافقوه ومعرض منتجات الورش الحرفية بقرية الحسينية، الذي ضم (مشغولات للسجاد اليدوي والكليم، وأعمال التفصيل والخياطة والتطريز، والكروشيه والتريكو، وأشغال النجارة والأثاث المنزلي، والديكوباج "الرسم على الخشب والزجاج").

ورشة تعليم القراءة والكتابة للفتيات والسيدات

وأشاد المحافظ بجودة الأعمال بالمعرض، وناقش المتدربات في أعمالهن الحرفية واستمع لقصص نجاحهن، كما تفقد ورشة تعليم القراءة والكتابة للفتيات والسيدات، واحتفظ بإهداء بخط يد إحدى المتعلمات، مؤكداً أهمية توفير الإمكانات للمتدربات على الحرف ومتعلمات القراءة والكتابة، لاستغلال قدراتهن الاستغلال الأمثل .

ووجه المحافظ ببحث إمكانية إنشاء مصنع للحرف اليدوية لخدمة أهل القرية والقرى المجاورة لها.

مشروع تشغيل الشباب بمبادرات محو الأمية والتعلم ورفع الوعى

خلال كلمته، أشاد محافظ الفيوم، بالجهود الرامية للارتقاء بمستوى معيشة الأفراد بقرية الحسينية والقرى المجاورة لها، كما قدم شكره للسيدات والفتيات المتدربات وكذا المتعلمات المثابرات على التدريب والتعلم، وهنأهن بقرب حلول عيدي شم النسيم والقيامة المجيد، معرباً عن سعادته بالمشاركة في احتفال الجمعية بختام فعاليات مشروع تشغيل الشباب بمبادرات محو الأمية والتعلم ورفع الوعى، الذي تم بالتنسيق بين عدد من الجهات الشريكة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتشبيك بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جهاز تنمية المشروعات بالفيوم

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعاون البناء والمثمر مع مختلف المؤسسات في إطار من القانون، بما يسهم فى الارتقاء بحياة المواطنين ورفع المستوى المعيشي لهم، مشيداً بجهود جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، في توفير الدعم اللازم لإنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والانتقال بمستوى الأسر الأولى بالرعاية من حيز الاحتياج والمساعدات المباشرة، إلى حيز الاعتماد على النفس والعمل والإنتاج المستمر، ومواجهة التحديات بالعلم والعمل والصبر وتجنب أية معوقات للتنمية، داعياً العلى القدير بأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

يشار إلى أن مشروع تشغيل الشباب بمبادرات محو الأمية والتعلم ورفع الوعى، بدأ في شهر يناير ۲۰۲٤، وامتد حتى نهاية مارس ٢٠٢٥،

ويهدف المشروع لتحسين حياة المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

"الأنصاري" يسلم شهادات محو الأمية للناجحين ويكرم المتميزين من ذوي الهمم

في ختام الحفل، سلم محافظ الفيوم، شهادات محو الأمية للناجحين، وتكريم المتميزين من ذوي الهمم والعاملين بمشروع تشغيل الشباب بمبادرات محو الأمية والتعلم ورفع الوعي بمنحهم شهادات التقدير.

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