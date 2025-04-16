جوجل تغلق 39.2 مليون حساب على منصتها لمكافحة الاحتيال الإعلاني

قررت شركة جوجل وقف حسابات 39.2 مليون حساب ظهر على منصتها وذلك بداية من عام 2024 الماضي.

ويعد هذا أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الرسمي المسجل في العام الماضي في أحدث حملة لها على الاحتيال الإعلاني.

ومن خلال الاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة "LLMs" وتناول إشارات مثل انتحال صفة الشركات وتفاصيل الدفع غير المشروعة.

جوجل ومكافحة الإعلانات المضللة

أوضحت “جوجل” أنه تم وقف "الغالبية العظمى" من حسابات الإعلانات قبل عرض أي إعلان.

في العام الماضي، أطلقت جوجل أكثر من 50 تحسين على نماذج اللغة الكبيرة "LLMs" لتحفيز آليات خطة الأمان لدى كل منصاتها.

وأشار أليكس رودريجيز، المدير العام لسلامة الإعلانات في جوجل، إنه "على الرغم من أهمية نماذج الذكاء الاصطناعي هذه بالنسبة لنا، وقد تناولت مراحل من التحسينات الجيدة ، لا يزال لدينا بشر مشاركون في جميع مراحل العملية".

وصرح المدير التنفيذي، بأن الفريق يحوي أكثر من 100 خبير داخل جوجل، يشمل فريق سلامة الإعلانات، وقسم الجودة والسلامة، وباحثون من ديب مايند ، قاموا برصد هكرز وعمليات احتيال إعلانية التزييف العميق التي تؤثر على انتحال شخصيات عامة، ووضعوا إجراءات مضادة.

وقدمت الشركة إجراءات مضادة تقنية، وقامت بعمل أكثر من 30 تحديثًا لسياسة الإعلانات والناشرين العام السابق.

وتبنت تلك الإجراءات في تعليق أكثر من 700 ألف حساب إعلاني مضلل، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 90% في بلاغات إعلانات التزييف العميق، وفقًا للشركة.

جوجل تحظر 5.1 مليار إعلان العام الماضي

يذكر أن جوجل حظرت 5.1 مليار إعلان العام الماضي، وأزالت 1.3 مليار صفحة، بالإضافة إلى منع أكثر من 5.5 مليار إعلان، واتخذت إجراءات حاسمه ضد 2.1 مليار صفحة ناشر في عام 2023.

وأبلغت جوجل موقع TechCrunch بأن الأعداد المنخفضة تهدف إلى تحسن في جهودها الوقائية.

تحسين الكشف المبكر وتعليق الحسابات الضارة



وقالت الشركة إنه من خلال تحسين الكشف المبكر وتعليق الحسابات الضارة، يتم إنتاج عدد أقل من الإعلانات الضارة أو تصل إلى المنصة.

وأضافت جوجل بأنها توفر آلية طعن تشمل مراجعه بشرية لحماية اتخاذها "الإجراء المناسب".