البحر الأحمر تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 600 طفل

نظمت محافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء احتفالية يوم اليتيم بمنطقة الجونة، وشهدت الاحتفالية حضورا كبيرا من كل مدن المحافظة وبمشاركة من الجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر.

التضامن الاجتماعي

حضر الاحتفالية صبرى عبد الحميد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر وعمر الأمين وكيل المديرية وعدد من مديرى المديريات وقيادات حزبية بالمحافظة.

600 طفل من مدن المحافظة

وقال عمرو عطيه أحد منظمى الحفل أن الاحتفالية شارك فيها أكثر من 600 طفل من مدن غارب والغردقة وسفاجا والقصير

وأشار عطيه إلى أن الحفل ضم العديد من الفقرات الفنية والعروض الترفيهية بمشاركة الأطفال

ألعاب ووجبات

واشارت حنان محمد احد منظمى الحفل الى أن الاحتفالية شاركت فيها كل الفنادق والمنتجعات السياحية بمنطقة الجونة وتم تقديم ألعاب ووجبات للأطفال.

وأضافت حنان ان الحفل استمر على مدار يوم كامل وأقيم على حمام سباحة كموقع جذب للأطفال.