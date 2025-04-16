"الجيزاوي" يستقبل رئيس جامعة ووهان بالصين

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وفدًا من جامعة ووهان بالصين، برئاسة رئيس الجامعة، وضم الوفد كلا من عميد كلية الدراسات العليا، ومدير مختبر الدولة الرئيسي، ورئيسة مجلس كلية الاقتصاد والإدارة وعميدة كلية التعليم الدولي، ونائب المدير التنفيذي لمكتب الشئون الدولية، ومدير مكتب الإدارة في جامعة ووهان.

وبحضور الدكتورة جيهان عبدالهادي، نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث وعمداء كلية العلوم، والآداب، والهندسة ببنها، والمدير الاكاديمي بفرع الجامعة بالعبور، ومدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

إنشاء كلية ووهان بنها للدراسات العليا

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار انشاء كلية ووهان بنها للدراسات العليا بجامعة بنها والتى سيكون مقرها فرع الجامعة بالعبور، والتى تمثل ثمرة التعاون بين الجامعتين لمدة عشر سنوات، مشيرًا إلى أن الكلية تضم العديد من التخصصات البينية والتي تمنح درجات علمية مزدوجة وشهادات الدبلوم والماجستير، والدكتوراه.

تطوير العلاقة بين الجامعتين

وأضاف الجيزاوي أن الزيارة تأتي لتطوير العلاقة بين الجامعتين وتبادل الخبرات الأكاديمية المشتركة في كل المجالات العلمية، موجهًا الشكر لوزير التعليم العالى، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، والسفير الصيني بالقاهرة، والمستشار الثقافي بسفارة الصين لرعايتهم والموافقة على انشاء كلية بنها - ووهان للدراسات العليا بجامعة بنها، والتى من المقرر بدء الدراسة فيها من العام المقبل.

قوة العلاقة بين الجامعتين والعلاقة المميزة بين مصر والصين

من جانبه قال رئيس جامعة ووهان، إن مصر والصين لديهم علاقات تاريخية تمتد على مدى عشرات السنين وانطلاقا من أن الحكومة المصرية، والصينية تدعم هذا التعاون بشكل مباشر، لذلك فأن جامعة و هان تسعى الى التعاون بين أساتذة الجامعتين، وبالأخص في البحث والنشر العلمي في كل المجالات، مؤكداً أن التعاون هذا يمثل تعبير حقيقي عن قوة العلاقة بين الجامعتين وعن العلاقة المميزة بين مصر والصين، بالإضافة إلى أن هذه الزيارة تسهم في التواصل بين أعضاء هيئة التدريس وتبادل الخبرات بين أساتذة الجامعتين.

جلسات نقاشية على هامش اللقاء

وعلى هامش اللقاء جرى تنظيم عدد من الجلسات النقاشية بين أساتذة الجامعتين في المجالات العلمية والبحثية المختلفة لتعزيز تبادل الخبرات ورسم خريطة التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب، بالإضافة إلى زيارة الوفد الصيني إلى عدد من المراكز العلمية بالجامعة منها مركز المهارات والمحاكاة الطبية، ومركز الاختبارات، ومجمع الملاعب بالجامعة.

وفد الجامعة الصينية

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