جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة متحللة في الفيوم

تكثف أجهزة الأمن وقسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طفلة متحللة مجهولة الهوية داخل مقابر قريه منشأة عطيفة، بدائرة المركز، وتشكل فريق أمني للتوصل لملابسات الواقعة وتحديد بيانات الجثة وسماع أقوال عدد من أهالي المنطقة وجمع التحريات وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وقررت نيابة سنورس الجزئية ندب الطبيب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه لجثة مجهولة عُثر عليها متحللة داخل مقابر قرية منشاة عطيفه بدائرة المركز، وطلب تحريات المباحث حول أسباب وملابسات الواقعة.

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث قسم شرطة سنورس، بالعثور على جثة طفله لم تتجاوز العشر سنوات مجهولة الهوية في حالة تحلّل داخل مقابر قرية منشاة عطيفة بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وتم إخطار النيابة لمناظرة الجثة وإجراء معاينة لمكان الواقعة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة.