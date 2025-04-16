الفلسطينيون يشاركون في مظاهرة حاشدة ببيت لاهيا رفضًا لعدوان الاحتلال وحكم حماس

تظاهر العديد من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تنديدًا باستمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبين بوقف العدوان، ورفضًا لحكم حركة حماس على غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وخرج المشاركون في المظاهرة من عدة أحياء في البلدة، وجابوا شوارعها وسط هتافات تطالب بوقف عدوان الاحتلال ورفع الحصار عن القطاع.

محاولة عناصر حماس التسلل وسط المظاهرة

وأثناء المظاهرة، حاول عناصر تابعين لحماس ويرتدون الزي المدني، التسلل إلى صفوف المتظاهرين ورفع لافتات مؤيدة للحركة، إلا أن المشاركين في المظاهرة تصدوا لهم وقاموا بإزالة اللافتات، ما دفعهم إلى الفرار من المكان.

وتأتي المظاهرة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في غزة، واستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط عشرات آلاف الشهداء والمصابين وألحقت دمارًا كبيرًا بالبنية التحتية.