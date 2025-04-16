الرباعي المرعب يقود تشكيل ريال مدريد ضد أرسنال بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أرسنال الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره أرسنال على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، وينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل ريال مدريد أمام أرسنال

يقود الرباعي المرعب تشكيل ريال مدريد أمام أرسنال، حيث دفع أنشيلوتي بالفرنسي كيليان مبابي، رفقة الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس والإنجليزي جود بيلينجهام، وذلك في الخط الهجومي.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة والعريضة بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

كان ريال مدريد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى عقبة جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 2-2، حيث فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وخسر إيابًا بهدف للا شيء.

أما أرسنال فبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على أيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 في مجموع المباراتين.

تشكيل ريال مدريد ضد أرسنال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - دافيد ألابا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.