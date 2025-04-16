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الأربعاء 16 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

خطة لتدوير حطام المباني في غزة واستخدامه بطرق مبتكرة لتحقيق فائدة اقتصادية

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طرحت اللجنة الاستشارية لإعمار غزة، رؤية متكاملة لإدارة وتدوير الحطام الناتج عن القصف، عبر استخدامه في أعمال ردم الحفر أو إعادة تدويره لإنتاج مواد بناء جديدة مثل الطوب والخرسانة، أو حتى في مشروعات ردم البحر لاكتساب أراضٍ إضافية.

الرؤية التي وضعتها تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية

وأكدت اللجنة، أن الرؤية التي وضعتها تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتشكل أساسًا متينًا لخطة الإعمار، لكنها مشروطة بتوافر التمويل، وفتح المعابر، وتسهيل دخول المساعدات والمعدات اللازمة. ووصفت الخطة بأنها تمثل نموذجًا واقعيًا يمكن تطبيقه على الأرض فور توافر الظروف الملائمة.

 

طرحت اللجنة الاستشارية لإعمار غزة رؤية متكاملة لإدارة وتدوير الحطام الناتج عن القصف عبر استخدامه في أعمال ردم الحفر أو إعادة تدويره لإنتاج مواد بناء جديدة مثل الطوب والخرسانة أو حتى في مشروعات ردم البحر لاكتساب أراض إضافية اللجنة الاستشارية لإنتاج مواد بناء جديدة