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الأربعاء 16 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

البنية التحتية وشبكة الطرق أولوية في خطة نقابة المهندسين لإعمار غزة

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يشمل المحور الثاني والثالث من خطة النقابة لإعمار غزة تأهيل البنية التحتية وخدمات الطرق. إذ تسعى اللجنة إلى تأمين الإمدادات المائية، وتوفير نظم فعّالة للصرف الصحي، بالإضافة إلى تركيب محطات توليد الكهرباء والطاقة الشمسية لخدمة تجمعات الإيواء المؤقت.

تتضمن الخطة إعادة ربط تلك التجمعات بالمسارات الحيوية

كما تتضمن الخطة إعادة ربط تلك التجمعات بالمسارات الحيوية، وعلى رأسها محور صلاح الدين، لضمان التواصل الجغرافي مع المناطق العمرانية داخل القطاع، ما يُسهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المناطق المتضررة.

يشمل المحور الثاني والثالث من خطة النقابة لإعمار غزة تأهيل البنية التحتية وخدمات الطرق إذ تسعى اللجنة إلى تأمين الإمدادات المائية وتوفير نظم فع الة للصرف الصحي بالإضافة إلى تركيب محطات توليد الكهرباء والطاقة الشمسية لخدمة تجمعات الإيواء المؤقت