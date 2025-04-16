وحدات سكنية "تكعيبية" بمواد مقاومة للعوامل الجوية لإيواء أهالي غزة مؤقتًا

أوضحت اللجنة الاستشارية، أن الوحدات السكنية المؤقتة التي ستُستخدم في التجمعات الجديدة ستكون بتصميم "تكعيبي" مبتكر، يختلف عن الخيام التقليدية، ويعتمد على مواد مرنة وعازلة للحرارة، مقاومة للحريق وتسرب المياه، وتتميز بسهولة الفك والتركيب.

المساحة التقديرية لكل وحدة بين 30 و35 مترًا مربعًا

وستبلغ المساحة التقديرية لكل وحدة بين 30 و35 مترًا مربعًا، لتناسب الأسرة المتوسطة المكونة من ستة أفراد، على أن تُجهز تلك الوحدات بهياكل معدنية خفيفة من الألومنيوم أو الحديد، ما يجعلها ملائمة للأوضاع الطارئة وسهلة التشييد والنقل.