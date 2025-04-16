وزارة الثقافة تطلق فعاليات محفوظ في القلب.. وشكر لمعلمي مصر| صور

أطلقت وزارة الثقافة على منصاتها الرقمية هاشتاج #شكرا_وزارة_التربية_والتعليم و#شكرا_معلموا_مصر، تقديرًا لجهود وزارة التربية والتعليم الفني في دعم فعاليات محفوظ في القلب.. لعزة الهوية الوطنية، وربط الطلاب بتراثهم الوطني.

إحياء تراث أديب نوبل

وكانت وزارة التربية والتعليم قد رحبت بتلبية دعوة وزارة الثقافة بمشاركة المدارس في فعاليات احتفالية "نجيب محفوظ في القلب.. لعزة الهوية المصرية"، والتي تُقام اليوم 16 أبريل 2025، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة إحياءً لتراث أديب نوبل العالمي "نجيب محفوظ".

مشاركة طلاب المدارس فى الاحتفال بأديب نوبل

وبناءً عليه تم التنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف، وتم توجيه الإدارات التعليمية وموجهي المكتبات على مستوى الجمهورية، لضمان مشاركة طلاب المدارس في الاحتفالية، والتفاعل مع الندوات الثقافية والأنشطة التي تُقام في كافة مدارس مصر احتفائا بأديبنا الكبير وعزة الهوية الوطنية.

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