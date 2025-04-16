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الأربعاء 16 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

30 تجمعًا سكنيًا مؤقتًا تستهدف إيواء 750 ألف نازح في غزة

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كشفت اللجنة الاستشارية لإعمار غزة عن تفاصيل محور "الإيواء المؤقت" الذي يمثل المرحلة الأولى من خطة إعادة الإعمار، موضحة أنه سيتم إنشاء 30 تجمعًا سكنيًا، يستوعب كل منها 25,000 نسمة، أي ما يعادل 4,000 أسرة، ليصل الإجمالي المستهدف إلى نحو 750 ألف نازح.

توزيع التجمعات قرب المناطق السكنية الأصلية المتضررة

ويراعي توزيع التجمعات قرب المناطق السكنية الأصلية المتضررة، مع تجنب التعدي على الملكيات الخاصة، والاعتماد على أراضٍ ذات ملكية عامة شاغرة. وستحتوي كل وحدة على وحدات سكنية مؤقتة، ومدارس، ومراكز صحية، ومرافق خدمية، ومساجد، ومرافق بنية تحتية، لضمان تلبية كافة الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين.

موضحة أنه سيتم إنشاء 30 تجمع ا سكني ا يستوعب كل منها 25 000 نسمة أي ما يعادل 4 000 أسرة ليصل الإجمالي المستهدف إلى نحو 750 ألف نازح