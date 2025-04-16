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الأربعاء 16 أبريل 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة المهندسين تكشف عن خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة

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أعلنت اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة التابعة لنقابة المهندسين المصرية خطتها العاجلة والشاملة لإعمار القطاع، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، بحضور نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي، واللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، وعدد من قيادات النقابة.

خطة إعمار القطاع تمتد لستة أشهر

وأكدت اللجنة أن الخطة تمتد لستة أشهر، وتستند إلى منهجية علمية وموضوعية، وتهدف إلى تلبية المتطلبات العاجلة لسكان القطاع، وعلى رأسها الإيواء المؤقت وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية.

كما أشارت إلى أن الخطة تمثل نموذجًا واقعيًا وعمليًا، وتسعى لتحقيق نتائج ملموسة فور توفر الدعم اللازم.

خطة إعمار القطاع تمتد لستة أشهر إعمار غزة نقيب المهندسين