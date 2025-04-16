رئيس جامعة الفيوم يفتتح عددًا من المشروعات التعليمية والتطويرية بكلية الآداب

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، اليوم الاربعاء، عددًا من المشروعات التعليمية والتطويرية بكلية الآداب، وذلك في إطار مشروع دعم الفاعلية التعليمية الممول من وزارة التعليم العالي، في إطار خطة الجامعة للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتعزيز فرص الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

المعايير الأكاديمية

بحضور الدكتور طارق عبدالوهاب عميد كلية الآداب، أحمد رشاد أمين عام الجامعة، والسادة وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/١٦ بالكلية.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته، أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية حيث تسهم في توفير بيئة تعليمية متطورة تحقق أعلى المعايير الأكاديمية مشيدًا بالجهود التي بذلها القائمون على تنفيذ المشروعات الجديدة بكلية الآداب ومتمنيًا للجميع دوام التوفيق.

خطة التطوير بكلية الآداب

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق عبدالوهاب أن خطة التطوير بكلية الآداب شملت إنشاء معملين يمثلان إضافة نوعية للبنية التحتية التعليمية بالكلية، معمل التدريب المجهز بـ ٢٥ جهاز حاسب آلي بمواصفات قياسية، بالإضافة إلى شاشة تفاعلية حديثة، ومنظومة صوتية متقدمة تتيح التفاعل الفعّال بين المحاضر والمتدربين، بما يعزز من جودة التدريب والعملية التعليمية فضلًا عن معمل المحاكاة والتراث ويضم تقنيات عرض ثلاثية الأبعاد للمحاكاة، وشاشة تفاعلية إلى جانب نظام صوتي عالي الدقة، بهدف دعم المقررات الدراسية المرتبطة بالتراث والهوية الثقافية.

وأضاف سيادته أن أعمال التطوير تضمنت تحويل ثلاث قاعات دراسية إلى مدرجات حديثة مكيفة، ومزودة بأحدث وسائل العرض التفاعلي وتولت الورش الهندسية بكلية الهندسة عملية التجهيز، اعتمادًا على إعادة تدوير خامات وتجهيزات من مباني الجامعة الجاري تطويرها.

مشروع دعم الفاعلية التعليمية

كما شملت خطة التطوير تحسين البنية التحتية للكلية، خارج نطاق مشروع دعم الفاعلية التعليمية، حيث تم رفع كفاءة معمل الجيوماتكس، بما يواكب متطلبات البرنامج الأكاديمي الجديد، ويؤهله لاستضافة برامج تدريبية ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج TOT بالتعاون مع جامعة الفيوم وتحديث غرف الكنترولات، وتجديد الإضاءة في القاعات والمعامل، بالإضافة إلى أعمال صيانة شاملة لخزانات المياه ومولد الكهرباء، لضمان بيئة تعليمية آمنة.

fe84b421-7a79-44dc-bdc9-b7edbf384f37

4b23cad7-1915-40da-96ff-70d416bf4a47

59b959b8-3a75-4876-b48b-dd30dcaf57f0

134caf54-38c2-4408-80e8-e9854ed90f8a