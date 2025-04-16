الهلال الأحمر المصري يستعرض الجهود الإغاثية لأزمة السودان على مدى عامين

تزامنًا مع مرور عامين على أزمة السودان واستقبال مصر السودانيين على الحدود المصرية السودانية، يستعرض الهلال الأحمر المصري جهوده في دعم الأشقاء بالسودان منذ بدء الأزمة في إبريل 2023 حتى إبريل 2025، حيث قامت فرق الهلال باستجابة فورية للأزمة بالتواجد على الحدود وإقامة نقاط الخدمات الإنسانية ومساحات صديقة للأطفال لتقديم خدمات الدعم النفسي والصحي، ومساعدة المتضررين للتواصل مع أسرهم وحتى انتقالهم إلى أماكن إقامتهم داخل مصر.

جهود الهلال في الاستجابة لتداعيات الأزمة السودانية

استعرضت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، جهود الهلال في الاستجابة لتداعيات الأزمة السودانية على مدى عامين، قائلة: إن فرق الهلال قامت باستجابة فورية لإغاثة الأشقاء السودانيين من خلال إقامة نقاط الخدمات الإنسانية على معبري قسطل وأرقين، بعد يومين من بدء الأزمة وذلك في ١٧ أبريل ٢٠٢٣.



وأشارت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إلى أنه تم تعزيز الجاهزية بفرع الهلال بأسوان لضمان توافر إمدادات الإغاثة، وتفعيل فرق الاستجابة لإدارة العمليات الميدانية في أسوان وعلى طول الحدود المصرية السودانية، حشد المتطوعين، إعداد مواد الإغاثة اللازمة، إنشاء نقاط خدمات إنسانية في المواقع الرئيسية، منها: المعابر الحدودية بين مصر والسودان، مدينتي أبو سمبل وأسوان، ومحطة قطار أسوان.



وأوضحت أنه تم تقديم الاستجابة الفورية من خلال تقديم الإسعافات الأولية، إنشاء عيادات طبية على الحدود، الدعم النفسي، توزيع حقائب النظافة الشخصية، المواد الغذائية، تقديم المساعدات المالية، مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتوفير سبل الإتاحة، تنسيق وسائل النقل المختلفة لنقل الأشخاص إلى الأماكن التي يرغبون التوجه إليها، وتقديم خدمات إعادة الروابط العائلية وخدمات الاتصالات والإنترنت.

الخدمات المقدمة إلى المتضررين السودانيين



وكشفت إمام عن حجم الخدمات المقدمة إلى المتضررين السودانيين منذ 21 أبريل 2023 حتى 14 ابريل 2025، موضحة أنه تم إجراء 12،940 مكالمات هاتفية محلية ودولية وخدمات انترنت لدعم الروابط الأسرية بين الوافدين وذويهم داخل وخارج مصر، تقديم خدمات الدعم النفسي لـ 10،253 متضرر من الأزمة، توزيع مساعدات مالية لـ5 آلاف أسرة، تقديم خدمات طبية لـ 52،526 مستفيد.



وأضافت أنه تم توزيع 210،410 حقيبة نظافة شخصية، 1،306،137 زجاجة مياه، و1،022،305 وجبة جافة، مشيرة إلى أن تم إرسال ثلاث سفن تحمل أكثر من ألف طن من المساعدات الإغاثية إلى السودان بالتعاون مع الحكومة المصرية.



وأكدت أن هذه الجهود يقوم بها مئات المتطوعين على معبري قسطل وأرقين، مقدمين ٣٤٠ ألفا و٨٢ ساعة، و٨٨٩ مشاركة لكل متطوع منذ بدء الاستجابة للأزمة.