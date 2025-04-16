"موسكو والقاهرة تعززان التعاون البرلماني لدعم الشراكة الاقتصادية والصناعية

التقى نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، ألكسندر باباكوف، مع رئيس مجلس النواب المصري، المستشار الدكتور حنفي جبالي، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، بهدف توفير الدعم التشريعي اللازم لتطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية بين روسيا ومصر.

دور الدبلوماسية البرلمانية في توطيد التعاون

وشهدت المباحثات تركيزاً خاصاً على دور الدبلوماسية البرلمانية في توطيد التعاون الثنائي، وأكد الطرفان التزامهما بتبادل الوفود البرلمانية بانتظام، وفتح قنوات حوار دائم حول قضايا التنمية الصناعية والطاقة والتجارة.

وخلال اللقاء، نقل باباكوف تحيات رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إلى المستشار حنفي جبالي، مؤكداً اهتمام القيادة الروسية بتعزيز التنسيق البرلماني مع مصر.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تطوير قنوات الاتصال البرلمانية باعتبارها أداة فاعلة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو والقاهرة.