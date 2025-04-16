سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 إبريل 2025، بقيمة 11 قرشا على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 51.05 جنيها للشراء و 51.15 جنيها للبيع

أقل سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.01 جنيها للشراء و 51.11 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية، ثم 51.03 جنيها للشراء و 51.13 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، سايب، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، مصر، التجاري الدولي CIB، البركة، الأهلي المصري، أبوظبي التجاري".

متوسط سعر الدولار

وصل متوسط السعر نحو 51.04 جنيها للشراء و 51.14 جنيها للبيع في بنوك " القاهرة، المصرف العربي الدولي"، ثم 51.05 جنيها للشراء و 51.15 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، الاسكنردية، الأهلي القطري QNB"، و 51.06 جنيها للشراء و 51.16 جنيها للبيع في بنوك " نكست، العقاري المصري العربي ".

أعلى سعر للدولار

بلغ أعلي سعر نحور 51.1 جنيها للشراء و 51.2 جنيها للبيع في ميد بنك، ثم 51.07 جنيها للشراء و 51.17 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي".