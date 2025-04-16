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الأربعاء 16 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

سعر الدولار
سعر الدولار
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ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 إبريل 2025، بقيمة 11 قرشا على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو  51.05 جنيها للشراء و 51.15 جنيها للبيع 

أقل سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.01 جنيها للشراء و 51.11 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية، ثم 51.03 جنيها للشراء و 51.13 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، سايب، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، مصر، التجاري الدولي CIB، البركة، الأهلي المصري، أبوظبي التجاري".

متوسط سعر الدولار 

وصل متوسط السعر نحو 51.04 جنيها للشراء و 51.14 جنيها للبيع في بنوك " القاهرة، المصرف العربي الدولي"، ثم 51.05 جنيها للشراء و 51.15 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، الاسكنردية، الأهلي القطري QNB"، و 51.06 جنيها للشراء و 51.16 جنيها للبيع في بنوك " نكست، العقاري المصري العربي ".

أعلى سعر للدولار

بلغ أعلي سعر نحور 51.1 جنيها للشراء و 51.2 جنيها للبيع في ميد بنك، ثم 51.07 جنيها للشراء و 51.17 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي".

سعر الدولار مقابل الجنيه أقل سعر دولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي