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الأربعاء 16 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة فى إحدى المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. 
 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وجهات الوزارة المعنية تم إستهداف المذكور بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من إستمارات تسجيل "منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية). 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

احتيال الإحتيال على المواطنين الأموال العامة إدارة كيان تعليمى