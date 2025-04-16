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الأربعاء 16 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل مساهمته في تدريب طلاب الجامعات المصرية

جانب من تدريب الطلاب
جانب من تدريب الطلاب
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 استقبل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية 52 طالب وطالبة، تخصص علوم الأغذية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، لتدريبهم لمدة 5 أيام، حيث يتضمن البرنامج التدريبي التعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، ومساهمته فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمستهلك المصري وتقليل الاستيراد.

أساليب تصنيع الزيوت 

  ويتم تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة في مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم والأسماك –الحاصلات البستانية (الخضر والفاكهة) –الأغذية الخاصة والتغذية –الألبان ومنتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز والعجائن وهندسة التصنيع والتعبئة والتغليف.

أساليب حفظ الأغذية

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن البرنامج التدريبي يهدف الى اكساب الطلاب الخبرة والمهارات اللازمة في مجالات التصنيع الغذائي المختلفة  وتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية  وتنمية قدراتهم العملية في مجال تحليل الأغذية وطرق حفظها.

ويتضمن البرنامج التعرف على الأساليب الحديثة في حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها وكذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج والتداول علاوة على الاستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة علي البيئة وزيادة العائد الاقتصادي من خلال القيمة المضافة وكما يتضمن البرنامج التدريب العملي على اجراء الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيولوجية التي تجرى على الأغذية لتحديد جودتها والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي بالإضافة الى تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

سلامة الأغذية تحقيق الأمن الغذائي التصنيع الغذائي مخلفات مصانع الأغذية