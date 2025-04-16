مودرن سبورت يخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس عاصمة مصر

نجح فريق مودرن سبورت في التأهل الى الدور الثمانية من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك عقب التعادل مع فريق الجونة سلبيا، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، على ستاد خالد بشارة في ختام مباريات دور المجموعات، ليرتفع رصيده إلى ٤ نقاط بفارق الأهداف.

حيث كانت تتنافس فرق مودرن سبورت 4 نقاط، والجونة 4 نقاط، والزمالك نقطتان على حجز المقعد الثاني في هذه المجموعة للتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وكان تشكيل الجونة أمام مودرن سبورت كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد علاء.

وفي خط الدفاع: أحمد عبدالرسول – أحمد العش – أحمد مجدي كهربا – اليو جاتا.

وفي خط الوسط: حافظ ابراهيم – بلال السيد – أحمد رضا – أرنو راندرياتنيناينا – اوجو صامويل.

وفي خط الهجوم: مروان محسن.

بينما تشكيل مودرن سبورت:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، محمود شعبان، جوناثان نجويم

خط الوسط: عبد الرحمن شيكا، محمد صبري، معتز زدام، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا.