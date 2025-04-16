طارق وفيق: خطة إعمار غزة تحتاج 6 شهور و6 مليارات دولار

استعرض الدكتور طارق وفيق، خطة المرحلة الأولى لإعمار غزة التي أعدتها لجنة مصغرة منبثقة عن لجنة الإعمار، والتي تضمنت توفير مساكن وطرق ومرافق خدمية وصحية وتعليمية، مؤكدًا أن الخطة تستهدف تهيئة سبل الحياة لـ2.2 مليون مواطن داخل القطاع خلال 6 أشهر وبكلفة تقدر بـ6 مليارات دولار.

اللجنة استعانت ببيانات عربية ودولية لتقدير حجم الحطام والمواقع المناسبة للإيواء

أوضح وفيق أن الخطة تستند إلى دراسات ميدانية وبيانات من الهيئة العربية للإعمار، مشيرًا إلى أن 85% من المباني تضررت، وتم تدمير 44% منها كليًا، فيما يقيم أكثر من 350 ألف شخص في مساكن متضررة و200 ألف آخرون عند أقاربهم.

كما نوه إلى أهمية إزالة نحو 51 مليون طن من الحطام كجزء أساسي من الخطة، مؤكدًا أن الأراضي المستهدفة لتجمعات الإيواء تم اختيارها بناء على معايير علمية، تراعي القرب من الخدمات والطاقة وصلاحية التربة للسكن.